Sisi ve Said'den Filistin Desteği - Son Dakika
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Sisi ve Said'den Filistin Desteği

Mısır ve Tunus liderleri, Filistinli mültecilere destek vererek Gazze'nin yeniden inşasını konuştular.

11.03.2025 11:41
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KAHİRE, 11 Mart (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Tunuslu mevkidaşı Kays Said, Filistinlileri topraklarından etmeyi ya da davalarına zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişime kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldıkları ve ateşkesin desteklenmesi ve insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik Mısır'ın çabalarını değerlendirdikleri belirtildi.

Açıklamada Said'in kısa süre önce acilen toplanan Arap zirvesinde oybirliğiyle kabul edilen Mısır'ın önerdiği Gazze'nin yeniden inşası planından övgüyle bahsettiği kaydedildi. Said, Gazze halkını yerinden etmeden bölgenin yeniden inşa edilmesini hedefleyen plana verdikleri desteği bir kez daha vurguladı.

Her iki cumhurbaşkanı da 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, bölgede kalıcı barışı sağlamanın tek yolu olduğuna işaret etti.

Libya ve Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendiren iki lider, bu ülkelerin istikrar, birlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Tunus, Mısır, Son Dakika

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