Şişli Belediyesi'ne Haciz Uygulandı

Güncel

(İSTANBUL) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bazı belediyelere haciz işlemi başlattığı yönündeki haberlerin ardından, Şişli Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Kentyol AŞ'nin ticari ve maaş hesaplarına haciz işlemi uygulandığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise, belediyenin ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen herhangi bir bloke ya da haciz işlemi olmadığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz koydurduğu haberleri üzerine açıklamalar devam ediyor. İBB, X hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.

Şişli Belediyesi iştiraki Kentyol AŞ'ye haciz

Şişli Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Kentyol AŞ'nin ticari ve maaş hesaplarına ise SGK borçlarından kaynaklı haciz işlemi uygulandığı ve hesaplardaki mevcut miktarlara bankalar tarafından bloke konulduğu öğrenildi.