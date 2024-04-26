Şişli Belediyesi Rezidans İnşaatını Mühürledi - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Rezidans İnşaatını Mühürledi

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Şişli Belediyesi ekipleri, rezerv yapı alanında yapılan rezidans inşaatında uygunsuzlukları tespit ederek, inşaat alanını mühürledi.

26.04.2024 15:04  Güncelleme: 15:14
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi ekipleri, 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanında yapımı devam eden Rezidans inşaatında yaptığı  denetimde uygunsuzlukları tespit ederek, inşaat alanını mühürledi. Belediye teknik ve zabıta ekipleri, Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan alanda sabah saatlerinde incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri, 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanında yapımı devam eden Rezidans inşaatında yaptığı  denetimde uygunsuzlukları tespit etti. Yapılan incelemede projeye aykırı çalışmalar yapıldığını belirleyen ekipler, projeye göre 12 milimetre çapında olması gereken bazı demirlerin 10 milimetre olarak kullanıldığını, iksa kazıklarının uygulama sırasında değiştirilerek, proje dışına çıkıldığını tespit etti.

Tutanak tutarak çalışmaları durduran ekipler, inşaat alanının girişinde bulunan kapıya da mühür vurdu. Ayrıca, yapılan incelemelerde yapı denetim firmasının "aykırı" yaptığı işlemlere hiçbir müdahalede bulunmadığı da görüldü. Belediye ekipleri 8 Nisan 2024 tarihinde yaptıkları denetimde, inşaat alanındaki eksiklikler dolayısıyla "durdurma" kararı vererek, ilgili firmadan onaylı ve ıslak imzalı proje istenmişti. Bakanlıkça ruhsat onaylı projenin ilgili firma tarafından belediyeye sunulmasının ardından inşaat alanında çalışmalar yeniden başlamıştı.

"ESKİ BAKANIN İMZASIYLA REZERV ALAN İLANI"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim öncesinde 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, 6306 sayılı kanun kullanılarak 24 bin metrekarelik alana dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla rezerv yapı alanı ilan edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Konuya ilis¸kin yasal su¨recin devam ederken, denetimler de aralıksız su¨recek.

Şişli Belediyesi Rezidans İnşaatını Mühürledi
Kaynak: ANKA

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