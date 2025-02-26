Şişli Belediyesi: Sosyal Yardımları 10 Ayda 4.5 Kat Artırdık

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(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi, Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında zor durumda olan yurttaşlara yönelik sosyal yardımların son 10 ayda 4.5 kat artırıldığını açıkladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan "Yurttaşımızın hakkı olanı sağladık, güçlü dayanışmayla daha birçok desteği ve hizmeti sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Şişli Belediyesi, hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre sosyal yardımlar son 10 ayda 4,5 kat artırıldı. Şişli Belediyesi'nin açtığı gezici ve sabit kent lokantalarında 200 binin üzerinde vatandaş faydalandı. Yine Şişli Belediyesi tarafından açılan Gezici Kent Marketlerden de 5 binin üzerinde vatandaş yararlandı. Temizlikten gıdaya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu Gezici Kent Market, 15 günde bir rota değiştirerek tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedefliyor. "Esas meselemiz geçim derdine çözüm bulmak" diyen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan "Zor zamanda insanımızın yanında olmak için sosyal yardımlarımızı 4.5 kat artırdık. Yurttaşımızın hakkı olanı sağladık, güçlü dayanışmayla daha birçok desteği ve hizmeti de sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir Öğün Bizden" destek paketi

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte birçok ebeveyn, çocuklarının sağlıklı gıdaya ulaşımıyla ilgili kaygı yaşamıştı. Özellikle yoksul mahallelerde ekonomik krizin etkisiyle birçok öğrenci eğitimine devam edemeyecek noktaya gelmişti. İlçede okullaşmayı arttırmak ve ebeveynlere destek olmayı hedefleyen Şişli Belediyesi, "Bir Öğün Bizden" gıda destek paketiyle 70 binin üzerinde öğünü çocuklara ulaştırdı. Adil bir gelir paylaşımının ve dezavantajlı grupların desteklenmesini vurgulayan Başkan Şahan, "Çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz. İlçemde hiçbir çocuk okulda aç kalmayacak" dedi.

Emekliler yalnız bırakılmadı

Şişli Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emekli Yılı" ilan ettiği 2024'te açlık sınırının altında maaşla yaşamak durumunda kalan emeklilere yönelik yardımlar da gerçekleştirdi. İlçede yaşayan 5 bin emekliye, 5 bin liralık "Emekli Pazar Desteği" ödemesi yapıldı.

Şahan: "Türkiye'nin genç zihinlerini desteklemek bir yerel yönetici olarak en büyük önceliğim"

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) verilerine göre, öğrencilerin aylık maliyeti 2024'e göre yüzde 57.17 oranında artarak 22 bin 920 liraya çıktı. Anadolu'da yaşayan birçok öğrencinin artan maliyetten dolayı üniversite eğitimine ara verdiği bugünlerde Şişli Belediyesi, "İlk Bursum" projesi kapsamında öğrencilere 15 bin TL'lik burs desteği verdi.

Ayrıca, Şişli'de yaşayan üniversitelilere bin TL tutarında ulaşım desteği verildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan destek paketlerinin devam edeceğini belirtirken, "Eğitimde fırsat eşitliği için her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği genç zihinlerde, onları desteklemek bir yerel yönetici olarak en büyük önceliğim" dedi.

Kış şartlarına karşı ihtiyaç sahiplerine destek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla geçen ay, doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında zam yapıldı. Şişli Belediyesi, kışın gelişiyle birlikte faturasını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik ise 3 ay boyunca aylık bin 500 liralık fatura desteğini hayata geçirdi. 7 bin yurttaşın ilk ödemesi ocak ayında yapıldı. Aynı zamanda Şişli ve Anadolu'nun dört bir yanında, zorlu kış şartlarında eğitim gören 10 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine bot ve mont hediye edildi. Ayrıca Şişli'de yaşayan engelli yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla engelli çocuğu olan 500 anneye 5 bin TL'lik destek verildi.

Mekik servisleri ilgi gördü

Bununla birlikte, Şişli'de yaşamı kolaylaştırmak ve ulaşımı rahatlatmak için hayata geçirilen Mekik servisleri vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Belediye, Mekik servislerinin 800 bin kez kullanıldığını belirtti.