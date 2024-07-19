Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Drone ile Denetledi - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Drone ile Denetledi

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Şişli Belediyesi zabıta trafik ekipleri, ilçenin en işlek caddelerinde kaldırımlara park ederek, yaya güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik drone destekli denetim yaptı. Kaldırımları işgal eden 60 araca toplam 58 bin 620 lira para cezası yazıldı. Denetimler sırasında zabıta ekiplerinin yaka kameralarıyla, sahadaki her süreç kayıt altına alınıyor. Ayrıca ihlal yapan araçların sürücüsüne ulaşılamadığı durumlarda ise araçlar, Şişli Belediyesi Trafik Amirliği Otoparkına çekiliyor.

19.07.2024 11:11
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Şişli Belediyesi zabıta trafik ekipleri, ilçenin en işlek caddelerinde kaldırımlara park ederek, yaya güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik drone destekli denetim yaptı. Kaldırımları işgal eden 60 araca toplam 58 bin 620 lira para cezası yazıldı.

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan zabıta trafik ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlere hız verdi. 25 Haziran'dan itibaren başlayan denetimler, Nişantaşı'nda Valikonağı, Rumeli ve Abdi İpekçi Caddeleri ile Feriköy'de Ergenekon, Kurtuluş ve Baruthane Caddeleri gibi yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalarda gerçekleşti. Zabıta trafik ekipleri, belirlenen caddeleri dron ile havadan denetledi.

KALDIRIMA PARK ETMENİN CEZASI 977 LİRA

Kaldırımlara motorlu araç park edenlere "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38'e 1" maddesi uyarınca 977 lira para cezası kesildi. Trafik zabıta ekipleri, 23 günde gerçekleştirdikleri uygulamalarda 60 araca toplam 58 bin 620 lira para cezası uyguladı.

YAKA KAMERALARI KAYIT ALIYOR

Denetimler sırasında zabıta ekiplerinin yaka kameralarıyla, sahadaki her süreç kayıt altına alınıyor. Ayrıca ihlal yapan araçların sürücüsüne ulaşılamadığı durumlarda ise araçlar, Şişli Belediyesi Trafik Amirliği Otoparkına çekiliyor.

Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Drone ile Denetledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Drone ile Denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Drone ile Denetledi - Son Dakika
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