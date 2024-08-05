Şişli\'de Alkollü Sürücüden Kaza: Trafikte Yoğunluk Oluştu

Güncel

ŞİŞLİ'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak yan yattı. Vatandaşlar tarafından aracından çıkarılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, Halaskargazi Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihad Kadibulban'ın kullandığı hafif ticari araç, park halindeki otomobile ve bir motosiklete çarparak yan yattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Cihad Kadibulban vatandaşların yardımıyla aracından çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yapan araçta bulunan 63 bin lira polis tarafından sayılarak tutanak altına alındı.

Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı. Oluşan trafik nedeniyle araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yan yatan hafif ticari aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.