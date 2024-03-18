Şişli'de minibüs ile ambulans çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Şişli'de, ambulansla minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy'de seyir halindeki 34 GVZ 790 plakalı minibüsün şoförü M.İ, ana yola bağlanmak için Levent istikametine dönüş yapıp varyant altındaki ana yola geçmek istedi.
Bu sırada Levent istikametine giden S.T'nin kullandığı 34 YB 6387 plakalı "112 Acil" servis ambulansı ile minibüs çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün şoförü M.İ. ile ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı tespit edilen yaralılar, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kaza dolayısıyla Zincirlikuyu istikametinde bir süre trafik yoğunlaştı.
Olay yerindeki incelemelerin ve kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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