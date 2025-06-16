Şişli'de Babalar Günü'nü Birliktelik ve Dayanışma ile Kutladılar - Son Dakika
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Şişli'de Babalar Günü'nü Birliktelik ve Dayanışma ile Kutladılar

16.06.2025 13:49  Güncelleme: 14:32
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Şişli Belediyesi'nin düzenlediği 'Bizim Sokak' etkinlikleri, Babalar Günü'nde Maçka Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirildi. Aileler ve çocuklar, çeşitli aktivitelerle dolu bir gün geçirerek Başkan Resul Emrah Şahan'a desteklerini dile getirdi.

(İSTNABUL) - Şişli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve mahalle kültürünü canlandırmayı hedefleyen "Bizim Sokak" etkinlikleri, Babalar Günü'nde de hayat buldu. 15 Haziran Pazar günü Maçka Demokrasi Parkı'nda düzenlenen "Bizim Sokak Babalar Günü Pikniği"nde onlarca çocuk ve aile bir araya geldi.

"Şişli'de yan yana, canlı bir hayat" şiarıyla yola çıkan ve şu anda hukuksuz biçimde cezaevinde tutulan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın izinde devam eden etkinlikte, birliktelik ve dayanışma duygusu ön plandaydı.

Etkinlik boyunca çocuklar "Gol Atmayı Sevenler Yarışması"yla enerjilerini sahaya yansıtırken, ukulele eşliğinde Masal Saati'nde hayal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. "Emrah Başkan için Kartpostal Atölyesi"nde duygu ve sevgilerini resimlerle çizerek gösteren çocuklar, Sosyal Palyaço Gösterisi ile eğlendi. Çocuklar, gün boyu devam eden yüz boyama ve sokak oyunları ile vakit geçirdi. Her yaştan yurttaşın bir araya geldiği piknikte, Başkan Resul Emrah Şahan'a özgürlük ve adalet çağrıları yinelendi.

Etkinliği düzenleyen gönüllüler, "Bizim Sokak sadece bir etkinlik değil, bir dayanışma biçimidir. Bu zor zamanlarda Emrah Başkan'ın açtığı yolda yürümeye, sokakta yan yana durmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Babalar Günü'nü Birliktelik ve Dayanışma ile Kutladılar - Son Dakika

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