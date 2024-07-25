Şişli'de Bebeğini Apartman Boşluğuna Atan Kadın Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
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Şişli'de Bebeğini Apartman Boşluğuna Atan Kadın Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Şişli'de evinin banyosunda dünyaya getirdiği bebeğini apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, bebeği istemediğini ve ailesinin hamileliğini öğrenmesinden korktuğunu söyledi. Mahkeme, tüm tedavi raporlarının istenmesi için duruşmayı erteledi.

25.07.2024 10:53
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Şişli'de evinin banyosunda dünyaya getirdiği bebeğini apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kader K. ile avukatı katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Sanık Kader K. savunmasında, cinsel birliktelik yaşadığı A.G'ye hamile kaldığını söylediğinde bebeği istemediğini, ailesinin hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde karnının neden şiştiğini sorması üzerine kilo aldığını söylediğini, geniş elbiseler giydiği için de hamileliğinin anlaşılmadığını söyledi.

Olay günü evinin banyosunda doğum yaptığını kaydeden Kader K, doğduğunda bebeğin ağlamadığını, kordon bağının düştüğünü, yaşayıp yaşamadığına baktığında nabzının olmadığını görmesi üzerine korkarak bebeği banyonun camından attığını, daha sonra odaya geçtiğini ve yatakta uzanırken bayıldığını anlattı.

Sanık Kader K'nin avukatı Mehmet Benan Ülgen, bebeğin canlı doğup doğmadığının henüz değerlendirilemediğini, bu nedenle sanık tarafından öldürüldüğü iddiasının şüpheli olduğunu öne sürdü.

Sanığın üzerine atılı öldürme suçunun "kişinin hatırasına hakaret" suçuna dönüşebileceğini iddia eden avukat Ülgen, çocuğun ölü doğma ihtimalinin bulunduğunu savunarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tüm tedavi işlemlerine ait raporların Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2023'te, Şişli'de iki bina arasındaki boşlukta bebek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı belirtiliyor.

Yapılan incelemede bebeğin baş bölgesinde derin yaralanma olduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre DNA karşılaştırması yapılan Kader K'nin (23) bebeğin annesi olduğunun tespit edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Kader K'nin ifadesinde, bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini, ailesi bilmediği için banyodan apartman boşluğuna attığını itiraf ettiği aktarılıyor.

Sanık Kader K'nin uzaktan akrabası olan A.G. ile evlilik dışı gönül ilişkisi olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın bu birliktelik nedeniyle hamile olduğu, söz konusu durumu ailesine ve yakınlarına hoş karşılamayacaklarından korkması nedeniyle söyleyemediği kaydediliyor.

Sanığın olaydan bir gün önce hastaneye gittiği ancak tahlil sonuçlarını beklemeden evine döndüğü aktarılan iddianamede, banyoda kendi başına doğum yaptığı, durumu kimseye açıklamayacağını düşünerek 3. kattaki evinin banyo penceresinden bebeğini beton zemine attığı ve bebeğin ölümünün bu şekilde gerçekleştiği anlatılıyor.

İddianamede sanık Kader K'nin "alt soya, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Şişli, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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