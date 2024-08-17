Şişli'de çöp konteynerinde çıkan yangın otomobil ve iş yerine sıçradı

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Şişli'de çöp konteynerinde çıkan yangının sıçradığı bir otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.

Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki bir otomobil ile iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.