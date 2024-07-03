Şişli'de kadına çarpan cip sürücüsü kaçtı - Son Dakika
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Şişli'de kadına çarpan cip sürücüsü kaçtı

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İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına cip çarptı. Cip sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadına yardım etmeden kaçtı. Olay, araç kamerası tarafından kaydedildi.

03.07.2024 10:52
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de, yolun karşısına geçmek isteyen kadına cip çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken cip sürücüsü durmadan yoluna devam etti. O anlar, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, 1 Temmuz Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen kadına, hızla gelen cip çarptı. Kazada, kadın yola savrulurken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Yola düşen kadına çevredekiler yardım etti. Yoldan kaldırılan kadın, bir süre dinlendikten sonra olay yerinden ayrıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına cipin çarptığı görülüyor. Kaza sırasında trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı görülüyor. Kadın yola düşerken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam ediyor.

Şişli\'de kadına çarpan cip sürücüsü kaçtı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şişli'de kadına çarpan cip sürücüsü kaçtı - Son Dakika
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