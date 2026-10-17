Şişli'de karavan ve evde 213 kilo sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de karavan ve evde 213 kilo sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Şişli\'de karavan ve evde 213 kilo sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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Şişli'de park halindeki karavanın altındaki depolarda ve 2 sokak arkasındaki evde yapılan aramalarda toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 13 Ekim operasyonunda yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı; uyuşturucunun evde katı hale getirilip piyasaya sürüleceği belirlendi.

İstanbul'da "Breaking Bad" dizisindeki gibi karavanı uyuşturucu faaliyetlerinde kullanan 2 şüpheli, 213 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun ardından tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şişli'de bir sokakta park halindeki yabancı plakalı bir karavandan ellerinde çantalarla çıkan 2 kişiden şüphelenen ekipler, zanlıları takibe aldı.

Karavanın altına gizlenmiş 3 ayrı depoda sıvı sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirleyen ekipler, takibi sürdürdü.

Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların karavanın bulunduğu yerin 2 sokak arkasında bir ev kiraladığını belirleyen ekipler, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Ekiplerce 13 Ekim'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavanda ve evde, şüphelilerin uyuşturucu yapımında kullandıkları malzemeler de bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon "Breaking Bad" dizisini hatırlattı

Düzenlenen operasyon, ABD yapımı ve 2008-2013 yıllarında yayımlanan "Breaking Bad" dizisini hatırlattı.

Beş sezon ve toplam 62 bölümden oluşan dizide, Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White ile Aaron Paul'un oynadığı Jesse Pinkman, polis tarafından yakalanmamak ve uyuşturucu üretimini gizli tutmak amacıyla şehir merkezinden uzaktaki bölgelerde bir karavanı seyyar laboratuvar olarak kullanıyordu.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarPolisiye3. SayfaGüncelŞişliSon Dakika

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