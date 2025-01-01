Şişli\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

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Şişli'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez Caddesi'nde ilerleyen 34 NU 0470 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet savrulurken, otomobilin altında kalan sürücü ağır yaralandı. Otomobil, Darülaceze Caddesi kesişimindeki refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan otomobil ile motosiklet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Görgü tanığı Sertaç Çağlar, otomobilin çarptığı motosikletin kendi aracına vurarak durduğunu belirterek, "Otomobil ters yönden girdi. Ben sağ şeritteydim, motorcu sol şeritteydi. Motosiklete vurduktan sonra arabamın önüne attı. Motorcuyu da kaldırımla tekerin arasında sürükledi. Ambulans geldikten sonra müdahale edip götürdü." dedi.

Bu arada, kazanın hemen sonrasında otomobilin ilerlediği anlar, trafik ışıklarında bekleyen başka bir motosikletin kamerasınca kaydedildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.