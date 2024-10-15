Şişli'de Temizlik Polemiği - Son Dakika
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Şişli'de Temizlik Polemiği

Şişli\'de Temizlik Polemiği

İstanbul Valisi Gül, Şişli Belediye Başkanı'nın okul temizliği açıklamasını eleştirdi.

15.10.2024 14:28
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ŞİŞLİ'de, bir okulun veliler tarafından temizlendiğine ilişkin paylaşımda yer alanların temizlik personeli olduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, okulların temizliğiyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin paylaşım yaptı.

Vali Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığım süre içerisinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdim - göstermekteyim. Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamaları, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletimizin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. İstanbul'umuzda toplam 3.963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18.465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler. Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler. Ama 3.963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsade etmeyeceğiz"

Şişli Belediye Başkanı Şahan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir fotoğrafa yer vererek, "Bu fotoğraf Şişli'de velilerin temizlik yaptığı bir okuldan…" ifadesini kullandı.

OKULDA 13 TEMİZLİK PERSONELİ VAR

Şahan'ın kullandığı fotoğrafın Fuat Soylu İlkokulu ve Ortaokulu'nda çekildiği belirtildi. İşkur Uyum Programı kapsamında 4, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 7 ve kadrolu olarak da 2 temizlik görevlisi olduğu öğrenilen okulda, Şahan'ın paylaştığı fotoğraftaki kişilerin de öğrenci velisi değil okulun personeli olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Resul Emrah Şahan, Davut Gül, Politika, İstanbul, Eğitim, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Temizlik Polemiği - Son Dakika

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