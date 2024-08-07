Şişli'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Şişli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisi Edirne istikametinde otomobil, servis minibüsü ile İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.
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