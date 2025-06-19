Sistani'den İran'a Destek Mesajı

Irak'ta Şiilerin dini mercisi Ali es-Sistani, İran'da siyasi ve dini yönetimin hedef alınmasından endişe duyduğunu söyledi.

Necef kentinde ikamet eden Sistani'nin ofisinden İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'a yönelik devam eden İsrail saldırıları kınanırken "Ülkenin (İran'ın) dini ve siyasi liderliğinin hedef alınmasına yönelik tehditleri büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Suç teşkil eden böylesi bir eylem; dini ve ahlaki değerleri açıkça hiçe saymanın yanı sıra uluslararası teamülleri ve yasaları da ihlal ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İran'daki siyasi ve dini yönetimin herhangi bir saldırıya maruz kalmasının sadece İran'ı değil, tüm bölgeyi tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya bırakacağı ifade edilen açıklamada, böyle bir gelişmenin kontrolün tamamen kaybedilmesine, kaosun yayılmasına, halkların daha da fazla acı çekmesine ve tüm tarafların zarar görmesine yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya genelindeki etkili aktörleri ve uluslararası toplumu, bu haksız savaşı durdurmak için azami çaba göstermeye ve İran'ın nükleer dosyasına uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde adil ve barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz."

Öte yandan İran destekli Iraklı Şii milis gücü Nuceba Hareketi lideri Akram Kaabi de İran dini lideri Ali Hamaney'in İsrail tarafından hedef alınması halinde ABD'nin Irak ve bölgedeki çıkarlarını hedef alacakları tehdidinde bulundu.