Sıtkı Davut Koçman 19. Yılında Anıldı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) gelişmesine katkı sağlayan Sıtkı Davut Koçman, ölümünün 19. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, hayırsever iş insanının hayatından kesitlerin anlatıldığı "Sarı Ceketli Mühendis" belgeseli gösterildi.

Sıtkı Koçman Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Acar, yaptığı konuşmada, Sıtkı Davut Koçman'ın, üniversite için yaklaşık 100 bin metrekarelik kapalı alan inşa ettirdiğini ve adına kurulan vakfın başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeye devam ettiğini söyledi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise Muğla'nın babası olarak da tanınan merhum Sıtkı Davut Koçman'ın, herkese, üniversitenin bütün mensuplarına ve paydaşlarına hiçbir karşılık beklemeden yardımcı olduğunu, eğitim için faydalı işlerde adeta yarışarak iyi bir miras bıraktığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Yokuş tarafından piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması Koordinatörü Abdullah Cem Özal, 130 öğrencinin 261 eserle katıldığı yarışmanın, Türkiye'de takip edilen etkinliklerden biri olduğunu ifade etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celal Ateş ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, Sıtkı Koçman Vakfı Başkanı Alan Perese, Başkan Yardımcısı Mustafa Acar ve vakıf mütevelli heyeti, MSKÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.