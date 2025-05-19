Sivas'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sivas\'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sivas'ın Ulaş, Gemerek, Akıncılar, Şarkışla, Zara ve Hafik ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

19.05.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş, Gemerek, Akıncılar, Şarkışla, Zara ve Hafik ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı öğretmen Hilmi Özyılmaz yaptı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilen sunulduğu programa, İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Gemerek

Gemerek İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdullah Doğan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kaymakam Koca ve Belediye Başkanı Çelikten, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Akıncılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra ilçe meydanından spor salonuna kadar Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Burada düzenlenen programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene, İlçe Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İlyas Uzundağ ve beraberindekiler, Gülsu Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe stadyumunda devam eden kutlamalarda, Uzundağ, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Törene, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Zara

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe spor salonunda devam eden programda, Zara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcularının hazırladığı gösteriler sunuldu.

Törene, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hafik

İlçe Kaymakamı Mürüvvet Yücel ve Belediye Başkanı Habip Görler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yahya Yıldırım, yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramını kutladı.

Spor salonunda devam eden kutlamalarda, öğrenciler tarafından halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokol tarafından ödül verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Akıncılar, Şarkışla, 19 Mayıs, Gemerek, Gençlik, Güncel, Tören, Hafik, sivas, Ulaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti

16:18
Beyaz Saray: Ukrayna konusunda çıkmaz var. Rusya barışa istekli değilse, “Bizim savaşımız değil“ deriz
Beyaz Saray: Ukrayna konusunda çıkmaz var. Rusya barışa istekli değilse, "Bizim savaşımız değil" deriz
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
21:18
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
21:04
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 16:33:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.