Sivas\'ın Ulaş ilçesinde yeni müftü göreve başladı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde müftülüğe atanan Mehmet Zaid İçli görevine başladı.

Altınyayla ilçesinden Ulaş Müftülüğüne atanan İçli, Ulaş'ın küçük ve gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu söyledi.

Ulaş'ta din hizmeti alanında önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirten İçli, "İlçemizde manevi hayatın gelişmesi adına çalışacağız. Rabbim en güzel şekilde Ulaş'ımıza din hizmeti sunmayı bizlere nasip etsin." dedi.