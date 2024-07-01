Sivas Katliamı Buca'da Anılacak

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(İZMİR) - Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler Buca'da düzenlenecek programla anılacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Madımak'ın tüm toplumun vicdanında derin yaralar açtığını belirterek, "Orada yanan canları da yakanları da unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Buca Belediyesi, Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi iş birliğiyle Sivas Katliamını'nın 31. yılında anma programı düzenleyecek. Buca Cemevi'nde yarın saat 20.00'de gerçekleştirilecek etkinlikte, katledilen 35 can deyişler ve türkülerle anılacak. Programda Kardeşler Muhabbeti Grubu ve Ozan Özdemir konserleri de yer alacak.

Başkan Duman, Sivas Katliamı'nın tüm toplumun vicdanında derin yaralar açtığını belirterek, "Tam 31 yıldır hepimizin yüreğinde sönmeyen bir ateştir, Sivas… Orada yanan canları da yakanları da unutmadık, unutturmayacağız! Madımak'ı ve kaybettiklerimizi daima hatırlayacağız" açıklaması yaptı.