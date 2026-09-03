Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı

Sivas Kongresi\'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, bağımsızlık meşalesinin Anadolu'yu aydınlattığı, milli iradenin sarsılmaz bir kale gibi yükseldiği 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü aynı coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Bu topraklarda atılan adımların, sadece bir kurtuluş mücadelesinin yönünü tayin etmekle kalmadığını, cumhuriyete uzanan yolun haritasını çizdiğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Samsun'dan başlattığı bağımsızlık yürüyüşü, Amasya ve Erzurum'un ardından Anadolu'nun emin yurdu Sivas'ta sarsılmaz bir güce dönüşmüştür. Sivas, 108 gün boyunca Kurtuluş Mücadelesi'nin kalbi ve beyni olmuş, tarih sahnesinde üstlendiği bu hayati rolle milli mücadelemizin karargahı haline gelmiştir. 4 Eylül 1919'da bu şehirde yankılanan 'Manda ve himaye kabul edilemez' nidası, milletimizin esareti katiyetle reddeden son sözüdür. Sivaslı hemşehrilerimiz, o çetin günlerde ekmeğini, evini ve yüreğini Gazi Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerine açarak tarih karşısında unutulmaz bir duruş sergilemiştir."

Uzun, "Bugün bizlere düşen en büyük görev, Sivas Kongresi'nde tecelli eden o ruhu, tam bağımsızlık inancını, birlik ve beraberlik şuurunu yarınlara taşımaktır. Sivaslı olmak, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu mukaddes toprakların sorumluluğunu ve gururunu her daim yüreğinde taşımaktır. Bu anlamlı günde, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü gururla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sivas Belediyesi, Adem Uzun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Marmara’da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Pınar Altuğ 52 oldu Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:10:43. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement