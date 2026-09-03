Sivas Kongresi\'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, bağımsızlık meşalesinin Anadolu'yu aydınlattığı, milli iradenin sarsılmaz bir kale gibi yükseldiği 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü aynı coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Bu topraklarda atılan adımların, sadece bir kurtuluş mücadelesinin yönünü tayin etmekle kalmadığını, cumhuriyete uzanan yolun haritasını çizdiğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Samsun'dan başlattığı bağımsızlık yürüyüşü, Amasya ve Erzurum'un ardından Anadolu'nun emin yurdu Sivas'ta sarsılmaz bir güce dönüşmüştür. Sivas, 108 gün boyunca Kurtuluş Mücadelesi'nin kalbi ve beyni olmuş, tarih sahnesinde üstlendiği bu hayati rolle milli mücadelemizin karargahı haline gelmiştir. 4 Eylül 1919'da bu şehirde yankılanan 'Manda ve himaye kabul edilemez' nidası, milletimizin esareti katiyetle reddeden son sözüdür. Sivaslı hemşehrilerimiz, o çetin günlerde ekmeğini, evini ve yüreğini Gazi Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerine açarak tarih karşısında unutulmaz bir duruş sergilemiştir."

Uzun, "Bugün bizlere düşen en büyük görev, Sivas Kongresi'nde tecelli eden o ruhu, tam bağımsızlık inancını, birlik ve beraberlik şuurunu yarınlara taşımaktır. Sivaslı olmak, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu mukaddes toprakların sorumluluğunu ve gururunu her daim yüreğinde taşımaktır. Bu anlamlı günde, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü gururla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.