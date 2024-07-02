Sivas Madımak Katliamı İzmir'de Anıldı

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(İZMİR) - Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonucu yaşamını yitirenler, İzmir'de anıldı. Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, Madımak olaylarının 31'inci yılında adalet taleplerini yineledi.

Sivas'ta 31 yıl önce Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin bir grup tarafından yakılması sonucu yaşamını yitirenler olayların yıldönümünde İzmir'de anıldı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, adalet taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini ve gerçek sorumluların yargılanması için mücadele edeceklerini belirtti.

"İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç"

Alevi Bektaşi Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Gülbahar Kaplan tarafından okunan basın açıklaması metninde şu ifadelere yer verildi:

"2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın 31'inci yılında acımız ve öfkemiz her geçen gün artarak devam ediyor. Madımak Katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve zaman aşımı kararını kabul etmiyoruz. Katliamın üzerinden 31 yıl geçti ve bu sürecin 22 yılında AKP iktidardadır. İktidarlarının ilk gününden beri de katliamcı zihniyetin lehinde taraf olmuştur. Katillerin avukatlığını yapanları milletvekili yaparak işe başlayan AKP, suçları sabit olan ve hüküm giyen katilleri de affederek serbest bırakmıştır. İnsanlığa işlenmiş bir suç olan bu katliamın yapıldığı Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması yönündeki taleplerimizin karşılanması bir yana, cezaevinde kaç kişinin tutuklu olduğuyla ilgili dahi bilgi verilmemektedir.

"Madımak Oteli'ni utanç müzesi yaparak başlanmalıdır"

Şu günlerde siyasette normalleşmeden bahsedilmektedir. Eğer normalleşme adına bir adım atılacaksa işe, Diyanet İşleri'nin bütçesini tamamen sıfırlayarak, okullarda zorla verilen din derslerini kaldırarak, Alevi köylerine cami yapılmasından vazgeçilerek, AHİM'in Aleviler ile ilgili verdiği kararları uygulayarak ve Madımak Oteli'ni utanç müzesi yaparak başlanmalıdır. Asimilasyonun ve inkarın suç kapsamına alındığı, her türlü nefret söyleminin yasaklandığı bir iklim yaratarak normalleşme olacaktır. Normalleşme, tek adam rejiminden vazgeçilerek tüm kimliklerin eşit olarak temsil edildiği parlamenter sisteme geçiş ile olacaktır. Alevilerin tüm itirazlarına rağmen kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kapatılmasıyla olacaktır.

"Gerçek sorumluların yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Biz Aleviler, ezilenler ve ötekileştirilenler bir kez daha diyoruz ki; katliamın üzerinden 31 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu acıyı ve öfkeyi unutmadık, unutturmayacağız. Adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve gerçek sorumluların yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Katliamın üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasız kalmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Siyasal İslam'ın hayatın her alanını karanlığa boğmaya çalıştığı süreçte bizler asla karanlığa teslim olmayacağız. Anadolu'ya ışık olmaya devam edeceğiz. Alevi Bektaşi Federasyonu ve bileşenleri olarak, 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı'nın unutulmaması ve unutturulmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Madımak Oteli'nde 31 yıl önce yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin de tek tek okunduğu açıklamanın ardından vatandaşlar, "Sivası yakanlar AKP'yi kuranlar", "Madımak'ın ışığı sönmeyecek", "Devletin Alevisi olmayacağız" sloganları atarak Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden Kordon'a yürüyerek denize karafil bıraktı.