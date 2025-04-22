Sivas'ta 23 Nisan Coşkusu

Sivas'ta daha önce görülmemiş 23 Nisan kutlaması öğrencileri şaşırttı

Araç konvoyu okulları dolaştı, 23 Nisan coşkusu öğrencilerin yüzüne yansıdı

SİVAS - Sivas'ta bir mahalle muhtarı çocukarın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli ve unutulmaz bir şekilde kutladı. Birbirinden ilginç 30 araçtan oluşan bir konvoyla mahalledeki okulları gezen muhtar, çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, çocukların bu özel gününü farklı bir konseptle kutladı. Yaklaşık 30 modifiyeli araçtan oluşan konvoyla mahalledeki Atatürk İlkokulu ve Mevlana Vali Zübeyir Ortaokulu'nu ziyaret eden Muhtar Baş, çocuklara ilginç bir sürpriz yaptı. Öğrenciler; spor, nostalji ve modifiyeli araçlara binerek bayramın tadını çıkardı.

"Farklı bir etkinlik yaptık"

Mevlana Mahalle Muhtarı Burak Zakir Baş, bu günde farklı araçları çocuklara sergilemek için konvoy yaptıklarını belirterek, "Biz seçimden önce mahalle sakinlerine genç bir muhtar olarak, sosyal farkındalık programları ve çocuklar için etkinlikler yapacağımızın sözünü vermiştik. 23 Nisan gibi bu özel günlerde hem mahallemizi hem çocuklarımızı unutmadan, onlara sosyal farkındalık ve hayal güçlerini güçlendirecek programlar düzenlemeyi hedefledik. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklarımıza armağan etmek için mahallemizde bulunan okulları ziyaret ettik. Sivas'ta emek verilmiş spor ve nostaljik araçları okullara getirip çocuklarımıza sergilemek için buradayız. Gerçekten bizde burada eğleniyoruz. Onların mutluluğuyla biz daha çok mutlu oluyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve onların gönlüne dokunabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

"Şok olduk"

Atatürk İlkokulu öğrencileri Mümine Şener ve Alya Doğan ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Biz çok mutlu olduk. Buradaki program çok güzel ve muhtar abiye teşekkür ediyoruz. Buraya gelen arabalara baktık ve oyunlar oynadık. Buraya geldiğimizde kendimizi rüyada gibi hissettik. Her şey çok güzeldi şok olduk" ifadelerine yer verdiler.