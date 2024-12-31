Sivas\'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem

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SİVAS'ta merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.

Sivas'ta saat 23.30'da merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas kent merkezinde de bazı bölgelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü yakınlarında yer alan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler sarsıntı üzerine binadan dışarı çıktı. Kent merkezi ile depremin merkez üssü olarak kaydedilen Ulaş ilçesinde ise ilk tespitlere göre her hangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. AFAD ekipleri inceleme başlattı.

Haber: SİVAS,