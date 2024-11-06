Sivas'ta Dondurucu Soğuk - Son Dakika
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Sivas'ta Dondurucu Soğuk

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü, vatandaşlar araç camlarını buzdan temizlemek zorunda kaldı.

06.11.2024 23:54
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Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü, araç camları buz tuttu

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Adeta buz kesen kentte araç camları buz tuttu, Sivaslılar güne buz kazıyarak başladı

SİVAS - Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Adeta buz kesen kentte araç camları buz tuttu, Sivaslılar güne buz kazıyarak başladı.

Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Dondurucu havasıyla bilinen Sivas'ta kent merkezinde termometreler sabah saatlerinden eksi 10 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkili olduğu kentte araçların camı, banklar ve çimler buz tuttu. Sabah işe gitmek için araçlarının başına giden vatandaşlar kredi kartı ve kızaklarla araçlarının camlarını temizledi.

"Buzu kazımamız gerekiyor"

Artık işe giderken araçların camlarını temizlemek içinde mesai yaptıklarını söyleyen Uğur Ildır, "Araç camındaki buzları temizlememiz gerekiyor. Sivas için gecikmiş bir durum. Eski zamanlara göre bu aylarda kar yağışının da olması gerekiyor. Kaç yıldır malum memleketimizde kış yaşanmıyor ama gece ve gündüz arasındaki sıcak farklılığı çok olduğundan dolayı sabahları kalktığımızda kuzey kesimlerdeki araçların camlarında oluşan buzu kazımamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"10 - 15 dakika bekliyoruz"

Eskişehir'den Sivas'a çalışmaya gelen Salih Demir, "İşe gitmek için biraz daha erken kalkmamız gerekiyor. Aracı ısıtmak ve camdaki buzları eritmek için artık en az 10 - 15 dakika bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Dondurucu Soğuk - Son Dakika

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