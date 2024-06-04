Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi

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Sivas'ta evlenen Nazlı Can Göksu, balayı için Kapadokya'ya geldi. Ancak gece saatlerinde rahatsızlanan Göksu, Ürgüp Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen genç gelinin cenazesi Sivas'a götürülerek toprağa verilecek.

04.06.2024 12:52
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Sivas'ta 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya geldi. Eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde rahatsızlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen ekipler, Göksu'yu Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göksu, burada kurtarılamadı. Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Göksu'nun cenazesinin, Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

"YEĞENİM KENDİNİ BİLEN AKLI BAŞINDA BİRİYDİ"

Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı. Otel odasına geçtiklerinde kalp krizi geçirip, vefat etmiştir. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" dedi.

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi
Kapadokya\'daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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