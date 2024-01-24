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Sivas'ta Görme Engelli Adam Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta Görme Engelli Adam Evde Ölü Bulundu

Sivas'ta yaşayan görme engelli Hüseyin Gökçe, evinde hareketsiz yatarken ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas\'ta Görme Engelli Adam Evde Ölü Bulundu
24.01.2024 - 13:48,
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SİVAS'ta görme engelli Hüseyin Gökçe (42), evde yatağında ölü bulundu.

Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokak'ta 4 katlı apartmanın en üst katında annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşayan görme engelli Hüseyin Gökçe'nin bugün saat 11.30 sıralarında hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Hüseyin Gökçe'nin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Gökçe'nin kesin ölüm nedeninin, yapılan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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