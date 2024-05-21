Sivas'ta kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sivas- Erzincan kara yolunda seyreden S.D. yönetimindeki 58 NH 386 plakalı kamyon, Çukurbelen köyü yakınlarında yolun karşısına geçerek devrildi.
Kazada araçta bulunan Ö.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve T.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?