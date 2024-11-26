Sivas'ta Kedilere Kış Yardımı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde CHP Gençlik Kolları tarafından kış aylarının gelmesiyle kediler için sokaklara kedi evi ve yem bırakıldı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede, CHP Gençlik Kolları Başkanı Onur Demirdaş ve üyeleri tarafından sokaktaki kedilerinin yoğun olduğu yerlere kedi evleri ile yem konuldu.

Demirdaş, kış aylarının ilçede oldukça soğuk geçtiğini ve bu nedenle kedilerin yoğun olduğu yerlere kedi evleri ile yem bıraktıklarını söyledi.