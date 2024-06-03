Sivas'ta Nehirde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Nehirde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Sivas\'ta Nehirde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Sivas'ta Kızılırmak'tan at ile karşıya geçmeye çalışırken düşen Suriye uyruklu bir kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Abduhavaş Ceddu isimli kişi, yaklaşık 1,5 saat suda mahsur kaldıktan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve yardım çağrısı yapıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yardımıyla Ceddu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 16:33
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Sivas'ta, Kızılırmak'tan at ile karşıya geçmeye çalışırken düştüğü nehirde mahsur kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu (25), Kayseri Caddesi Kızılırmak Köprüsü yakınlarında atla nehirden geçmeye çalıştığı sırada suya düşerek mahsur kaldı.

Yaklaşık 1,5 saat suda kurtarılmayı bekleyen Ceddu'yu çevreden geçen vatandaşlar fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldığı yerde bayılmak üzereyken ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan Ceddu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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