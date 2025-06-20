Sivas'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alibaba Mahallesi'nde 60 ADZ 724 plakalı otomobil park halindeyken yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?