Sivas'ta Sağanak Nedeniyle Çadırları Su Altında Kalan İşçiler Kurtarıldı

Güncel

Sivas merkeze bağlı Yaramış köyünde sağanak nedeniyle çadırları su altında kalan mevsimlik işçiler, pansiyonda konaklatılıp, yeni çadırlara yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'dan Yaramış köyüne gelen 70 mevsimlik işçinin kaldığı çadırların bulunduğu alanı, dünkü sağanakta su bastı.

AFAD ve jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla vatandaşlar güvenli alana taşıdı. Kurtarılan mevsimlik işçiler, AFAD ve jandarmaya ait otobüslerle il merkezinde bulunan Kongre Anadolu Lisesi'nin pansiyonuna yerleştirildi.

Barınma ve iaşe ihtiyacı giderilen işçiler, hava şartları düzelince AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.