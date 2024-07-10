Sivas\'ta Tartışma Sonucu Adam Öldürüldü

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SİVAS'ta Metin Taşdelen'in (44) ölümüne ilişkin tutuklanan 4 şüpheliden tabancayı kullanan Şerafettin Altındar'ın (22) ifadesi ortaya çıktı. Taşdelen ile husumetli olduğunu, araçla giderken tartışma çıktığını söyleyen Altındar, "Metin, aileme ve bana küfrettiği için bunu içime sindiremedim ve belimdeki tabancayı çıkararak bir metreden bacaklarına doğru ateş ettim. Sonrasında Metin üzerime doğru gelmeye başlayınca vücudunun üst taraflarına doğru hatırladığım kadarıyla 3 el ateş ettim" dedi.

Olay, 23 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Metin Taşdelen ile bir grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Taşdelen, tabancayla göğsünden vuruldu. İlk müdahalesinin ardından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdelen, kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takipte kavgaya karışanların Şerafettin Altındar, Yusuf Şahin (20), Murat Keskin (20) ve Ertuğrul Gazi Şahin (19) olduğu tespit edildi. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

'AİLEME KÜFRETTİĞİ İÇİN İÇİME SİNDİREMEDİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden Şerafettin Altındar, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, uzun süredir aralarında çeşitli nedenlerden dolayı husumet olduğunu ve çıkan kavgada Metin Taşdelen'i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Olay anını anlatan Şerafettin Altındar, "Metin Taşdelen ile aramızda uyuşturucu ve içme muhabbeti geçmişti. Olay günü araçla giderken yanımdaki Murat Keskin, aracı Metin'in olduğu yere doğru sürdü. Murat Keskin, Metin Taşdelen'e 'araca bin' dedi. Daha sonra Metin arabaya bindi. Ben ve Murat Keskin, Metin Taşdelen ile tartışmaya girdik. Araçtayken Metin Taşdelen aileme küfür etti. Bu şekilde ilerlerken Murat Keskin aracı durdurdu. İlk ben inerek Metin Taşdelen'i araçtan indirdim. Metin ile aramızda bir arbede oldu. Dirseğiyle beni itti. Sonra Murat ve Metin birbirlerine yumruk atmak suretiyle vurdular. Metin aileme ve bana küfrettiği için bunu içime sindiremedim ve belimde bulunan tabancayı çıkararak bir metreden bacaklarına doğru ateş ettim. Sonrasında Metin üzerime doğru gelmeye başlayınca vücudunun üst taraflarına doğru hatırladığım kadarıyla 3 el ateş ettim. Daha sonra ateş edip etmediğimi hatırlamıyorum" dedi.