Sivas'ta TIR Devrildi: Şoför Hafif Yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta TIR Devrildi: Şoför Hafif Yaralandı

Sivas\'ta TIR Devrildi: Şoför Hafif Yaralandı

Sivas-Kayseri yolunda devrilen mermer yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Könez hafif yaralandı.

11.10.2024 14:02
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SİVAS'ta mermer yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu şoför Ramazan Könez hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas - Kayseri kara yolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Ramazan Könez yönetimindeki 55 UG 195 plakalı çekici ve 55 ZC 535 dorse plakalı mermer yüklü TIR, sürücüsünün kontrolü çıkması sonucu yol üzerinde yan yatarak devrildi. Kazada TIR şoförü Ramazan Könez hafif yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Könez'e sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri yolu bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta TIR Devrildi: Şoför Hafif Yaralandı - Son Dakika

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