Sivas\'ta Yangında Ölen Öğretmenin Cenazesi Defnedildi

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Sivas'ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

Matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'ne getirildi.

Cenaze törenine Bulut'un ailesi ve yakınları, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bulut'un yakınları ve bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bulut'un cenazesi, Yıldızeli ilçesi Ortaklar köyünde aile mezarlığına defnedildi.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katları dershane, alt katı ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında dün yangın çıkmış, yangını söndüren itfaiye ekipleri, dershanenin sahibi olan ve buradaki bir odada kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un cansız bedenine ulaşmıştı.