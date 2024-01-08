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Sivas Ulaş'ta Belediye İtfaiye Ekipleri Yangın Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta Belediye İtfaiye Ekipleri Yangın Tatbikatı Gerçekleştirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, itfaiye eri Mustafa Çağlak, kurum müdürleri ve personele yangın önleme ve söndürme konusunda bilgi verdi. Ardından itfaiye ekipleri, yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

Sivas Ulaş\'ta Belediye İtfaiye Ekipleri Yangın Tatbikatı Gerçekleştirdi
08.01.2024 - 17:28,
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen tatbikat öncesi itfaiye eri Mustafa Çağlak, kurum müdürleri ve personele yangın önleme ve söndürme konusunda bilgi verdi.

Ardından Kaymakamlık bahçesinde yapılan tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Ulaş'ta Belediye İtfaiye Ekipleri Yangın Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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