Sivas ve Kayseri'de Deprem Korkusu Yersiz - Son Dakika
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Sivas ve Kayseri'de Deprem Korkusu Yersiz

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Uzman, Sivas ve Kayseri'de 5 büyüklüğünde deprem beklenmediğini belirtti, halkı rahatlattı.

01.01.2025 12:59
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Uzmanından rahatlatan açıklama, Sivas ve Kayseri'de büyük deprem beklenmiyor

SİVAS - Sivas'ta 17 Ekim ve 30 Aralık tarihlerinde meydana gelen 4 büyüklüğün üzerindeki depremler sonrası uzmanından rahatlatan açıklama geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Sivas ve Kayseri'de 5 büyüklüğün üzerinde bir deprem beklenmediğini söyledi.

Sivas'ta 30 Aralık saat 23: 30 sıralarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, herhangi bir hasara veya can kaybına neden olmasa da kısa süreli paniğe neden oldu. 17 Ekim tarihinde de 4,7 büyüklüğünde depremi yaşayan vatandaşlarda büyük deprem korkusu oluşturmuştu. Aktif tektonik, paleosismoloji ve sismotektonik alanlarında önemli çalışmalara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bu büyüklükteki depremleri beklediklerini ifade eden Koçbulut, "Depremin konumuna baktığımızda Sivas'ın Güneydoğusunda, Ulaş ilçesinin Doğu Güneydoğusunda ve Sivas'ı etkileyen Deliler fayının Tecer segmentinin Kuzeydoğusunda olan bir deprem. Bundan iki ay önce olan deprem de aynı noktanın Kuzeybatısına düşüyor. İkisi de hemen hemen aynı bölgede diyebiliriz. Depremlerin oda çözümüne baktığımızda büyük bir düşey hareketin olduğunu görüyoruz. Bu depremler normal karakterli depremler olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Sivas'ta 2 ay arayla meydana gelen 4 büyüklüğünün üzerindeki depremler ile ilgili konuşan Koçbulut, "İki ay önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Bu bölgede beklediğimiz depremler 5 veya 5,5 büyüklüğünü geçmeyecek depremler olur demiştim. Söylediğimize istinaden 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sivas halkının bu bölgede oluşacak deprem için rahat olmasını istiyorum, korkmalarına gerek yok. 30 Aralık'ta olan depremi de çoğumuz hissetmedik. 2 ay önceki depremi daha çok hissetmiştik. Sebebi de kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta olmasıydı. Odak merkezi ne kadar uzaklaşırsa sarsıntıyı da o kadar daha az hissediyoruz. Bunlara küçük depremler diyoruz. Depremin büyüklüğünün 6 ve üzeri olduğunda yıkıma sebep olabileceğini söylüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bahse konu depremlerin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden kaynaklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "Orta Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fayı arasındaki ana blok, 6 Şubat depremlerinden sonra hareketlilik kazandı. Önce Doğu Anadolu fayı üzerinde 7,7 büyüklüğünde bir kırılma gerçekleşti, daha sonra 7,6 büyüklüğünde Elbistan depremi ile birlikte 120 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana geldi. Bu depremlerden sonra bloğun daha da rahatlaması için artçı depremler meydana geliyor. Bu artçı depremlerden 2 sene önce de bahsetmiştik. Sivas ve Kayseri halkı için buralarda büyük depremin beklenmediğini ifade edebilirim. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Rahat olmamızda fayda var diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas ve Kayseri'de Deprem Korkusu Yersiz - Son Dakika

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