Sivaslıların uğrak mekanı bayramda da doldu taştı - Son Dakika
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Sivaslıların uğrak mekanı bayramda da doldu taştı

Sivas'ta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı, Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi gördü. Sivas'a gelen vatandaşlar, mesire alanında vakit geçirerek bayram tatilini değerlendirdi. Paşabahçe'nin temiz havası ve ferah ortamı her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

19.06.2024 10:53
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Sivaslıların uğrak mekanı bayramda da doldu taştı

SİVAS - Sivas'ta bulunan ve yıl içerisinde on binlerce vatandaşı ağırlayan Paşabahçe Mesire Alanı, Kurban Bayramı'nda da doldu taştı. Bayram tatili için Sivas'a gelen vatandaşlar, mesire alanında yoğunluk oluşturdu.

Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı Kurban Bayramı'nda da misafirlerini ağırlıyor. Bayram tatilini fırsat bilerek Sivas'a gelen gurbetçiler, Sivas'ta hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen mesire alanlarında vakit geçiriyor. Mesire alanında bulunan kamelyaları sabahın erken saatlerinde tutan vatandaşlar, gün boyu birçok etkinlik yapıyor. Spor parkları, yürüyüş yolları ve doğaseverlere hitap eden güzelliğiyle her yıl on binlerce vatandaşı ağırlayan Paşabahçe, temiz havası ve ferah ortamı ile ilgi görüyor.

Bayram tatilini ailesi ile birlikte değerlendirdiğini belirten Davut Gül, "İslam aleminin bayramını kurbanla süsledik. Allah'a kurbanlarımızı eda ettik. Çocuklarla boş vakitlerimiz değerlensin, aile boyu bir keyif olsun diye mesire alanında değerlendiriyoruz. Paşabahçe Mesire Alanında vakit geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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