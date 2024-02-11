SPOR Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl İlk 5'e girmek istiyoruz
Alperen YILDIZ SİVAS, (DHA)- Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Biz istediğimiz oyuncuyu göndeririz, istemediğimizi göndermeyiz. Barrow'a kadro genişliği açısında takımda ihtiyacımız var. Çünkü önümüzdeki haftalarda bizim hedefimiz yukarılar, ilk 5'e girmek istiyoruz dedi.
Süper Lig'in 25'inci hafta maçında Sivasspor, sahasında ağırladığı Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma yeni katılan oyuncularla beraber çok daha güçlü bir Sivasspor olduklarını belirten Karagöl, Yeni transferlerimizin 3 tanesi bugün son dakikalarda oyuna girdi. Haliyle önümüzdeki haftalarda çok daha ofansif, çok daha güzel futbol oynayacağız. İnşallah bundan sonraki günler çok daha iyi olacak. 8 tane oyuncumuzla yollarımızı ayırdık, yerine 8 tane de oyuncu aldık. Yarı dönem çok zor geçiyor. Bu sebeple en iyi futbolcuları kadroya katmak istedik. Çok çaba sarf ettik diye konuştu.
BİZİM HEDEFİMİZ YUKARILAR
Performanslarının daha iyi olacağını söyleyen Karagöl, Çok daha güzel bir Sivasspor seyredeceğiz. Taraftarımıza her zaman şunu söylüyoruz; bize inansınlar, güvensinler. Sivas'ın en büyük markası Sivasspor. Geldikleri zaman çok daha güzel şeyler oluyor. Her anlamda çok daha avantajlı oluyoruz. 12'nci adam her zaman taraftar. Bunu bize hissettirsinler. Bizde elimizden gelen her şeyi onlar için yapmaya çalışacağız. Barrow için teklifler vardı. Biz istediğimiz oyuncuyu göndeririz, istemediğimizi göndermeyiz. Barrow'a kadro genişliği açısında takımda ihtiyacımız var. Çünkü önümüzdeki haftalarda bizim hedefimiz yukarılar, ilk 5'e girmek istiyoruz. Onun için de kadro genişliği önemli. Kadromuzda sakatlık ve cezalı oyuncular sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız günler oldu. Önümüze bir hedef koyduk ve bu hedef doğrultusunda da kadro genişliği bizim için çok önemli. Barrow'dan memnunuz ve kalmasını istedik diye konuştu.
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