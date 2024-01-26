Siverek\'te duvar çöktü: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, devrilen duvarın altında kalan Nurullah Saray (7) hayatını kaybetti, kardeşi Tuana (4) ise yaralandı.

Olay, öğleden sonra Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nurullah ve Tuana Saray kardeşlerin üzerine, bir evin bahçe duvarı devrildi. Yıkılan duvarın altında kalan 2 kardeş, olayı gören mahalleliler tarafından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden Nurullah Saray doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tuana Saray'ın tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.