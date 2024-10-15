Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ve Selimpınar mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda 254 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, F.K. ile M.K. ekiplerce gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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