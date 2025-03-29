Siyasilerin Ramazan Bayramı Programları Belli Oldu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da olacak. CHP Genel Başkanı Özel, bayramın ilk gününü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da geçirecek, burada, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı" için imza kampanyası başlatacak.

Türkiye, 9 günlük tatilin ilan edildiği Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramın ilk günü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da olacak. Bayram namazını, Ekrem İmamoğlu'nun köyü Akçaabat'ın Cevizli Köyü'nde kılacak Özgür Özel, Trabzon Meydan Park'taki Atatürk Alanı'nda, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı" için imza kampanyası başlatacak. Özgür Özel, bayramın ikinci günü ise Silivri'ye ziyarette bulunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olması bekleniyor. Bayramı, Ankara'da geçirecek İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya İlçesi'ne bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te partililerle bayramlaşacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramın birinci gününü İstanbul'da geçirecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramda İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk iki günü İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da geçirecek.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayram boyunca Ankara'da, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş İstanbul'da olacak.

Partiler arası bayramlaşma

Siyasi partilerde ise bayramın ikinci günü, partiler arası bayramlaşma ziyaretleri yapılacak. CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı bu bayramda yapılmayacak. MHP ve DEM Parti ise ilk kez, bu bayramda karşılıklı ziyaret programında bir araya gelecek.