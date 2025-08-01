Slovenya'dan İsrail'e Silah Yasağı - Son Dakika
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Slovenya'dan İsrail'e Silah Yasağı

01.08.2025 00:03
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Slovenya, İsrail'e silah ihracatı ve geçişini yasaklayarak AB'nin aksine somut adım attı.

Slovenya hükümeti, İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve geçişini tamamen yasakladığını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Robert Golob'un tavsiyesi doğrultusunda Slovenya'nın İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) iç anlaşmazlıklar ve bölünmeler nedeniyle böyle bir kararı alamadığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Bunun sonucu utanç verici. Gazze'de insanlar sistematik olarak insani yardımdan mahrum bırakıldıkları için ölüyor. İçme suyu, gıda ve sağlık hizmetine erişimi olmadan enkaz altında ölüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in kasıtlı olarak insani yardıma erişimi engellediği vurgulanarak, "Bu tür durumlarda sorumluluğu bulunan her devletin harekete geçmesi gerekir. Slovenya, uluslararası hukuk ve insan haklarının korunmasını ilkeli bir şekilde savunmaktadır." denildi.

Hükümetin, önümüzdeki günlerde de İsrail'in insani hukuku ciddi şekilde ihlal etmesine karşı somut adımlar atmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başbakan Golob, AB'nin İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmaması durumunda harekete geçeceğini söylemiş, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Slovenya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

Slovenya Meclisi ayrıca, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya'dan İsrail'e Silah Yasağı - Son Dakika

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