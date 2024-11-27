Smotrich'ten Lübnan ile Ateşkes Savunması

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce karşı çıkmasına rağmen kabine toplantısında Lübnan ile ateşkes anlaşması lehinde oy kullanmasını savundu.

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan ile yapılan ateşkesin İsrail hükümeti için "büyük bir sınav" olduğunu belirtti.

İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Eğer buna (anlaşma) bağlı kalırsak, İsrail'in güvenliğini sonsuza kadar güçlendireceğiz. Buna bağlı kalacağımıza inandığım için lehinde oy kullandım."

İsrail'in "güvenliğine" işaret çeken Smotrich, ateşkes anlaşmasına yönelik karar metninde düzeltme taleplerinin kabul edildiğini aktardı.

Smotrich, 25 Kasım'da liderlik ettiği Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, Lübnan ile ateşkese karşı olduğunu ifade etmişti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Anlaşma yok (Lübnan'da), eğer imzalanırsa da imzalı bir kağıttan daha büyük bir değere sahip olmayacak. Hizbullah'ı parçaladık ve parçalamaya devam edeceğiz." demişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.