Smotrich'ten Lübnan ile Ateşkes Savunması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Smotrich'ten Lübnan ile Ateşkes Savunması

İsrail'in Maliye Bakanı Smotrich, Lübnan ile ateşkes anlaşmasına onay vererek güvenlik vurgusu yaptı.

27.11.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce karşı çıkmasına rağmen kabine toplantısında Lübnan ile ateşkes anlaşması lehinde oy kullanmasını savundu.

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan ile yapılan ateşkesin İsrail hükümeti için "büyük bir sınav" olduğunu belirtti.

İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Eğer buna (anlaşma) bağlı kalırsak, İsrail'in güvenliğini sonsuza kadar güçlendireceğiz. Buna bağlı kalacağımıza inandığım için lehinde oy kullandım."

İsrail'in "güvenliğine" işaret çeken Smotrich, ateşkes anlaşmasına yönelik karar metninde düzeltme taleplerinin kabul edildiğini aktardı.

Smotrich, 25 Kasım'da liderlik ettiği Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, Lübnan ile ateşkese karşı olduğunu ifade etmişti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Anlaşma yok (Lübnan'da), eğer imzalanırsa da imzalı bir kağıttan daha büyük bir değere sahip olmayacak. Hizbullah'ı parçaladık ve parçalamaya devam edeceğiz." demişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Maliye, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Smotrich'ten Lübnan ile Ateşkes Savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:50:47. #1.13#
SON DAKİKA: Smotrich'ten Lübnan ile Ateşkes Savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.