Sofya\'da 15 Temmuz Anma Töreni

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni organize edildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'nda yapılan törene, Bulgaristan Parlamentosu milletvekilleri, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü heyeti, diplomatlar ve basın mensupları katıldı.

Törende, darbe girişiminde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, Bulgaristan ve Türkiye ulusal marşları okundu.

Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti için yakın tarihin en önemli günlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü, bağımsızlığını, özgürlük ve demokrasisini hedef alan işgal teşebbüsü, vatandaşlarımızın cesareti ve devletimizin kararlılığıyla bastırılmıştır." dedi.

Darbe girişiminin FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiğinin örgüt içinden gelen itiraf ve ifşaatla da ortaya konulduğunu belirten Uyanık, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin FETÖ terör örgütüyle mücadelesi, ulusal güvenliğin en önemli yapıtaşlarından birini teşkil etmektedir. Bu sebeple, bu mücadele terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle rehavete kapılmayacak, ulusal ve uluslararası alandaki meşru mücadelemiz örgüt tamamen tasfiye oluncaya değin kararlılık içinde sürdürülecektir."

Uyanık, Türkiye'nin dost ve müttefiklerinin işbirliğiyle ülke dışında bulunan FETÖ yapılanmalarının büyük kısmının akamete uğradığına işaret ederek, "Komşu, dost ve müttefik Bulgaristan'da yaşayan Bulgar dostlarımız ve kıymetli soydaşlarımızın da bu eli kanlı örgüt konusunda aydınlatılmaları ve müteyakkız olmaları konusunda gayretlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Törende, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin dua okumasının ardından misafirler, konutun avlusunda kurulan, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "15 Temmuz ve Hafıza" isimli fotoğraf sergisini gezdi.