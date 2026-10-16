Sofya'da binlerce KNSB üyesi 2027 bütçesine yüzde 10 zam için eylem yaptı - Son Dakika
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Sofya'da binlerce KNSB üyesi 2027 bütçesine yüzde 10 zam için eylem yaptı

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Sofya\'da binlerce KNSB üyesi 2027 bütçesine yüzde 10 zam için eylem yaptı
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KNSB üyeleri, 2027 bütçesinde daha yüksek ücret artışı için Sofya'da parlamento binası yakınında eylem yaptı. Binlerce sendika üyesi asgari ücret artışı ve kamu maaşlarına yüzde 10 zam isterken, polis geniş önlem aldı ve eylem araçlı konvoyla sürdü.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) üyeleri, 2027 yılı bütçesinde daha yüksek ücret artışı yapılması talebiyle başkent Sofya'da protesto düzenledi.

Sofya'da parlamento binası yakınında düzenlenen protestoya katılan binlerce sendika üyesi, asgari ücretin artırılması ve kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam yapılması çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Yüzde 10 zam", "Değer verilen öğretmenler, mutlu çocuklar", "İnsanca ücret", "Krizde gelirlerimizi ve iş yerlerimizi koruyalım" ve "Çalışan yoksulluğuna son" yazılı dövizler taşıdı.

KNSB'nin başlıca talepleri arasında okul öncesi ve okul eğitimi, kamu yönetimi, sağlık, ulaştırma ve haberleşme, kültür, tarım ve çevre alanlarına ek kaynak ayrılması da yer aldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, başkentin ana bulvar ve caddelerinde düzenlenen araçlı konvoyla devam etti.

Kaynak: AA
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