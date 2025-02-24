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Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 3'üncü yılı geride kalırken Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ukrayna'ya destek mitingi ve yürüyüşü yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan göstericiler, Rusya'nın politikalarına verdiği destekten dolayı eleştirilen Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in tutumunu kınadı, Rusya'nın savaşı durdurması ve tamamen Ukrayna topraklarından çekilmesini istedi.

Bulgaristan ve Ukrayna bayraklarını taşıyan göstericiler konuşmalarında, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya silah ve insani yardım gönderdiğini, savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocukları barındırdığını anımsattı.

Bulgaristan ve Ukrayna ulusal marşlarının okunması ardından savaşta ölen asker ve sivillerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Sofya'nın merkez caddelerinde yürüyüş yapan göstericiler yürüyüşü Avrupa Komisyonu Bulgaristan Temsilciliği binası önünde tamamladı.

Bulgaristan Parlamentosu defalarca Ukrayna'ya silah ve insani yardım gönderilmesine onay verirken,"Ukrayna bu savaşı kazanamaz" görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Radev ile parlamentoda eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten partiler bu yardımlara karşı çıkmıştı.