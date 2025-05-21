Söke\'de \'Çok Renkli\' Resim Sergisi Açıldı

(AYDIN)- Söke Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen resim kursunda ortaya çıkan eserler, sanatseverler ile buluştu. Halk Eğitim Merkezi ile yıllardır başarılı kurslar düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Bu kursların ortaya çıkardığı eserleri görmek ve kursiyerlerimizin mutluluğuna tanık olmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Eğitmen Esin Enginsu öncülüğünde eğitim alan 33 kursiyerin çalışmalarının yer aldığı "Çok Renkli" adlı karma resim sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Bedesten Kurs Merkezi sergi salonunda açılan sergi, büyük beğeni topladı. Serginin açılış törenine, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Bacaksız, CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, Belediye Meclis Üyeleri Şevki Kaya ve Hayal Üzüm katıldı.

"Tüm kursiyerleri tebrik ediyorum"

Açılışta konuşan Başkan Mustafa İberya Arıkan, Halk Eğitim Merkezi ile yıllardır başarılı kurslar düzenlediklerini belirterek, "Bu kursların ortaya çıkardığı eserleri görmek ve kursiyerlerimizin mutluluğuna tanık olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu kurslarımızı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz iş birliği ile açmaya devam etmek istiyoruz. Başta eğitmenimiz olmak üzere tüm kursiyerleri tebrik ediyorum" dedi.

Sergi kapsamında emekli eğitimci Emel Duymaz'ın gerçekleştirdiği suluboya workshopu da yoğun ilgi gördü. "Çok Renkli" resim sergisi, 23 Mayıs gününe kadar ziyaret edilebilecek.