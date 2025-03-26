SOL Parti'den Gözaltılara Protesto: Mücadele Sürecek - Son Dakika
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SOL Parti'den Gözaltılara Protesto: Mücadele Sürecek

SOL Parti İzmir İl Örgütü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden partililerin gözaltına alınmasını kınadı. Yöneticiler, hukuksuz gözaltılara karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti ve serbest bırakılmalarını talep etti.

26.03.2025 21:52  Güncelleme: 00:27
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(İZMİR) - SOL Parti İzmir İl Örgütü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle partinin İzmir İl Sözcüsü ve gazeteci-yazar Barış İnce ve İzmir İl Yöneticisi Mehmet Duman'ın gözaltına alınmasını protesto etti. SOL Parti İzmir İl Yöneticisi Sezer Gök, " Türkiye'de son iki günde yüzlerce insan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her biri bu ülkenin aydınlık, cesur, onurlu insanları olan arkadaşlarımız. Tutuklananlar gençler, kadınlar, öğrenciler gazeteciler. Şimdi onları almak için alanlardayız. Kimseyi geride bırakmayacağız" dedi.

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar ve protestoculara yönelik gözaltılar devam ediyor.

SOL Parti İzmir İl Örgütü üyeleri, partinin İzmir İl Sözcüsü ve gazeteci-yazar Barış İnce ve İzmir İl Yöneticisi Mehmet Duman hakkındaki gözaltı kararlarını protesto etti.

TMMOB, KESK, Emek Partisi (EMEP) ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyelerinin de destek verdiği eylemde konuşan SOL Parti İzmir İl Yöneticisi Sezer Gök, bir haftadır ülke çapında devam eden eylemleri anımsattı.

Yargının baskı aracı olarak kullanıldığını ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Kampüslerden, meydanlardan, parklardan hep beraber; eşitlik, adalet, özgürlük ve laiklik için sesleniyorlar. AKP ve saray rejimi 22 yıllık iktidarında ülkeye yoksulluktan, yolsuzluktan, gericilikten başka bir şey getirmedi. Şimdi de kendileri için yarattıkları rant, talan, saltanat düzeni sürsün diye halk iradesine darbe vurmaya çalışıyorlar. Gazetecilerden belediye başkanlarına, emekçilerden öğrencilere kadar toplumun her kesiminden insanları saraydan verilen talimatlarla, yargı eliyle susturmaya, bastırmaya çalışıyor. Her gün yeni operasyonlarla, tutuklamalarla gözdağı vermeye ve korkutmaya çalışıyorlar. Fakat bu halk sizin önünüzde diz çökmüyor, çökmeyecek. Milyonlar akın akın her yerde bir araya geliyor. Saraya itaat etmiyor. Türlü hukuksuzlarla uydurma suçlarla yargı eliyle yürüttüğünüz soruşturmalar bize vız gelir. Bir avuç insan zenginliğine zenginlik katsın diye sürdürülmeye çalışılan bu rejim çökmüştür. Tam da bu yüzden iktidar olarak asıl siz korkuyorsunuz."

"Mücadelemiz özgür yarınları kurana kadar devam edecektir"

Gözaltıların hukuksuz olduğunu kaydeden Gök, Barış İnce ve Mehmet Duman ile birlikte İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan, tutuklanan herkesin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış, Türkiye'de eşitlik ve demokrasi mücadelesinde yurtsever, devrimci bir ses ve aynı zamanda keskin kalemiyle susmayan bir gazetecidir. Çıkacak yine konuşacak, sesi İzmir sokaklarında yankılanacak, yine yazacak. Mehmet, yarım asrı aşkındır süren, Türkiye'deki ranta, talana karşı ülkenin kaynaklarını ve doğasını savunan TMMOB'un bir neferidir. Mücadelenin en önünde giden, barikatları aşan, geleceksizliğe karşı haklı ve meşru taleplerini 'akademi boykotta' diyerek dile getiren milyonlarca gençten biridir. Türkiye'de son iki günde yüzlerce insan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her biri bu ülkenin aydınlık, cesur, onurlu insanları olan arkadaşlarımız. Tutuklananlar gençler, kadınlar, öğrenciler gazeteciler. Şimdi onları almak için alanlardayız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Mücadelemiz bu ülkeye bahar gelene kadar; eşit, özgür yarınları kurana kadar devam edecek."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Sol Parti, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOL Parti'den Gözaltılara Protesto: Mücadele Sürecek - Son Dakika

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