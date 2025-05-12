Solingen'deki Kundaklama Olayında Aşırı Sağ İddiası

Almanya'nın Solingen kentinde 25 Mart 2024'te 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının öldüğü kundaklama olayında, suçun aşırı sağcı saikle işlenmiş olabileceğine dair polis notu ortaya çıktı.

Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, 40 yaşındaki tutuklu, 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlamasıyla 14. kez hakim karşısına çıktı.

Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin katıldığı duruşmada, olay sonrası bir polis memurunun "olayın aşırı sağcı saikle işlenmiş olabileceğine dair" aldığı not ortaya çıktı.

Mağdurların avukatları Seda Başay Yıldız, Simon Rampp, Athanasios Antonakis ve Radoslav Radoslavov adına AA muhabirine açıklamada bulunan avukat Fatih Zingal, soruşturma makamları tarafından bu davanın bugüne kadar yürütülme şekli ile dava dosyalarındaki önemli bilgi ve belgelerin mahkeme ve müvekkillerden gizlenmesinin bir skandal olduğunu söyledi.

Zingal, "Duruşmalara paralel olarak bir arama raporunun yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Devam eden dava sürecinde, davacı avukatı Başay Yıldız'ın analiz edilmeyen verilerde Nazi propagandası içeren ırkçı görsellere rastlaması üzerine yaptığı başvuru sonucu yapılan analizde, suçun aşırı sağcı saikli olabileceğine dair polis notu ancak şimdi ortaya çıktı." dedi.

Soruşturma makamlarını, Wuppertal Bölge Mahkemesini ve davacıları bilgilendirmeye davet eden Zingal, Solingen'de 4 kişinin ölümü ve göçmen kökenli insanların ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan kundaklama olayının arka planının tam olarak aydınlatılmasını ve açığa çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Olay

Bilirkişi raporuna göre, 25 Mart 2024'te gece meydana gelen yangın, eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 9 kişi yaralanmıştı.